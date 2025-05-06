استقبل رئيس مجلس النواب مجلس النواب، في عين التينة، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والتربوية وشؤوناً متصلة بالقطاع التربوي. إلى ذلك، استقبل بري مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد المتقاعد ديدي رحال.

كانت هذه تفاصيل خبر بري بحث المستجدات وشؤونًا تربوية مع كرامي واستقبل مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.