سلام استقبل وفدًا من عشائر العربية في خلدة والسعديات: حريص على تحقيق العدالة في ملف خلدة

أكّد رئيس ‎مجلس الوزراء نواف سلام، خلال استقباله في السراي الحكومي وفدًا من عشائر العربية في خلدة والسعديات، حرصه على تحقيق العدالة في ملف خلدة.

وبعد اللقاء قال الشيخ طلال الضاهر باسم الوفد: "بحثنا مع رئيس الحكومة نواف سلام في مسائل تتعلق بملف أحداث خلدة، وضرورة مقاربة هذا الملف بروح العدالة والإنصاف، بما يحفظ كرامة أهلنا ويصون السلم الأهلي. كما نقلنا إليه هموم أبناء منطقتي خلدة والسعديات، وضرورة إنصافها إنمائيًا واجتماعيًا، مؤكدين ثقتنا برئيس الحكومة وحرصه على بناء دولة القانون والمؤسسات.كانت مناسبة للتأكيد على تمسكنا بالعيش المشترك، وعلى الثوابت الوطنية الجامعة، وعلى دور الدولة الضامنة لحقوق جميع أبنائها دون تمييز".

كذلك استقبل سلام العميد المتقاعد جورج نادر وأعرب عن تقديره العميق للعسكريين المتقاعدين وما قدّموه من تضحيات في سبيل الوطن.

كما التقى سلام وفدا من مؤسسة كفاءات، حيث عرض الوفد نشاطات المؤسسة واوضاع المعاقين في لبنان.