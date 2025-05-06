سفير مصر زار سلام: توافقنا على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة

أعلن سفير مصر في لبنان علاء موسى، بعد زيارته رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، "أننا تناولنا مواضيع تتعلق بالأوضاع الداخلية في لبنان، والأوضاع الإقليمية، وتأثرهما وتفاعلهما فيما بينهما واتفقنا على أن الأوضاع في المنطقة تحمل قدرًا كبيرًا من التوتر، ينعكس ليس فقط على لبنان، بل على جميع دول المنطقة. وتوافقنا على أهمية التنسيق بيننا لمواجهة هذه التحديات".

وقال "قد تكون هناك فرصة في القمة العربية في بغداد في 17 أيار الحالي، حيث ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر بين القادة والزعماء العرب. ونأمل أن تكون الفترة القادمة مليئة بهذه النقاشات البنّاءة، التي يمكن أن تصل إلى نتائج مهمة تساعدنا في التغلب على الكثير من هذه التحديات".

وأوضح موسى "أننا تناولنا عددًا من المواضيع، وفي مقدمتها ملف العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان"، كاشفًا "أننا في طور الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي يترأسها رئيسا وزراء البلدين، ونعمل لتحديد موعده في القاهرة في أقرب وقت ممكن، ونتمنى عقده خلال الشهرين المقبلَين على أبعد تقدير، على أن تلائم نتائجها طبيعة المرحلة وما يتطلع إليه كل بلد في مسيرة التعاون بينهما".