عون تسلّم دعوتَين لحضور قمّة في نيس بشأن منطقة البحر المتوسط والقمّة العالمية الاجتماعية في الدوحة

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون، رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، نقلها إليه السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة في تشرين الثاني المقبل.

إلى ذلك، تسلّم الرئيس عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلها إليه السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، وتضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تُعقد في مدينة نيس في 9 حزيران المقبل، مخصصة لبحث قضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.