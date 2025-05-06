اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنها "ستعمد إلى إقفال قسم المصادقات الكائن في الأشرفية اعتبارا من يوم الإثنين الواقع في 12/5/2025 ولمدة شهرين من تاريخه بسبب إجراء أعمال ترميم طارئة وإعادة تأهيل للقسم، تسهيلا لانتظام العمل في هذا المرفق العام الحيوي في المستقبل وتأمينا لخدمة أسرع وأكثر فعالية. وسيتم إنجاز معاملات التصديق خلال هذه الفترة حصرا عبر خدمة الـLibanPost أو مكاتب الترجمة المعتمدة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: إقفال قسم المصادقات في الأشرفية اعتبارا من الإثنين المقبل لشهرين لإجراء أعمال ترميم طارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.