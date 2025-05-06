الجيش تسلّم من "حماس" فلسطينيًا في إطار قضية إطلاق الصواريخ

أعلن الجيش، في بيان، أنّ مديرية المخابرات تسلّمت من حركة "حماس" الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص- صور وباشرت التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، وذلك في إطار قضية إطلاق الصواريخ.

وأوضح أنّ ذلك جاء "إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة حماس فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 نيسان، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية".