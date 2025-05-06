LBCI: ثلاث طائرات اماراتية من بينها طيران الاتحاد تصل غدًا الى مطار بيروت

افادت معلومات للـLBCI، بأن "ثلاث طائرات اماراتية من بينها طيران الاتحاد تصل غدًا الى مطار بيروت الدولي".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخارجية الاماراتية، في بيان انه "في تنفيذٍ لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، تقرر إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر اعتبارًا من 7 أيار 2025.

واوضحت انه "يأتي هذا القرار عقب زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى دولة الإمارات، ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفق الجانبان على استئناف حركة السفر بين البلدين، بعد اعتماد الإجراءات اللازمة لتسهيل التنقل ووضع الآليات المناسبة لضمان ذلك".

وبحسب الخارجية الاماراتية، تشترط الوزارة على مواطني الدولة التسجيل الإجباري في خدمة "تواجدي" قبل السفر، سواء عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات أو من أي دولة أخرى، لضمان التواصل الفعّال خلال فترة الإقامة في لبنان، ةيُمنع مغادرة المنافذ دون استكمال إجراءات التسجيل، تحت طائلة تعليق السفر والمساءلة القانونية.