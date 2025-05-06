الخطوط الجوية الملكية الأردنية استأنفت رحلاتها الى حلب بعد نحو 14 عاما على توقفها

استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان وحلب في شمال سوريا بعد نحو 14 عاما على توقفها، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وقالت الوكالة الأردنية إنه "رافق الرحلة الأولى التي هبطت بمطار حلب الدولي اليوم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي ووفد من المعنيين".

ونقلت الوكالة عن المجالي قوله، إن "إضافة حلب ودمشق إلى شبكة الخطوط سيعزز من حضور الملكية بالمنطقة وسيسهم في إعادة إعمار سوريا وتطوير العلاقات الاقتصادية ونمو التبادل التجاري بين البلدين ويخدم فئات مختلفة من المسافرين، وتوفير الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم، لاسيما مع عودة الرحلات اليومية إلى دمشق في بداية العام الحالي".