الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي: لاخلاء المنطقة فورًا

هدد الجيش الإسرائيلي جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، وفق خريطة نشرها.

وطالب الجيش الإسرائيلي المتواجين باخلاء منطقة المطار "بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا"، مشيرًا إلى أنّ "عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر.

وأمس، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على اليمن بالتنسيق مع أميركا، قال إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد، دون أن يتضح حتى الآن حجم الأضرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا تابعة لحركة "أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن، مضيفا أن الهجوم استهدف ميناء الحديدة ومصنعا للخرسانة شرق المدينة.

وادعى أن ميناء الحديدة يستخدم لتهريب أسلحة إيرانية ومعدات عسكرية للحركة، قائلا إن جماعة أنصار الله "تعمل بتمويل وتوجيه إيراني لزعزعة الاستقرار وتهديد الملاحة الدولية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تستمر الحركة في عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة.