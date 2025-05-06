ويتكوف: المحادثات مع إيران إيجابية ونسعى لعقد جولة رابعة نهاية الأسبوع

أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، "أننا نسعى لعقد جولة رابعة من المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي نهاية الأسبوع الحالي"، وفق ما نقل عنه موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأكّد ويتكوف أنّ "المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي إيجابية".

في السياق، نقل موقع "نور نيوز" الإيراني عن مسؤول مطلع، بأنّ "الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد في مسقط يوم الأحد 11 أيّار".

في وقت سابق من اليوم، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في تصريح "أننا نتفاوض فقط بشأن الملف النووي وخطوطنا الحمراء ومواقفنا ثابتة ولن تتغير"، مضيفة "ملتزمون بالدبلوماسية وأثبتنا هذا الأمر بالمشاركة في عدة جولات من المفاوضات"، غير المباشرة مع أميركا.

ولفتت إلى "أننا نحتاج للطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى الجانب المقابل إثبات حسن نيته"، وذلك بعد تعليق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رأى فيه أن طهران ليست بحاجة للطاقة النووية المدنية ولكنه أعرب عن استعداده للاستماع لهذه المطالب.