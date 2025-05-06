خارجية قطر: جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ "جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع واستعداد الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته.

وأوضح، في تصريح، أنّه "لا يمكن استخدام المساعدات الإنسانية في غزة ورقة ضغط أو تفاوض"، وقال إنّ "دور دولة قطر كوسيط نزيه مشهود به دوليا".

وأشار الأنصاري إلى أنّ "وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تركز على إنهاء الحرب الكارثية في قطاع غزة"، مضيفًا "جهود الوساطة أفضت لإطلاق سراح أعداد من الأسرى أكبر مما تم عبر العمل العسكري".