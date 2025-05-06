أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ "جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف"، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع واستعداد الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته.
وأوضح، في تصريح، أنّه "لا يمكن استخدام المساعدات الإنسانية في غزة ورقة ضغط أو تفاوض"، وقال إنّ "دور دولة قطر كوسيط نزيه مشهود به دوليا".
وأشار الأنصاري إلى أنّ "وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تركز على إنهاء الحرب الكارثية في قطاع غزة"، مضيفًا "جهود الوساطة أفضت لإطلاق سراح أعداد من الأسرى أكبر مما تم عبر العمل العسكري".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر: جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.