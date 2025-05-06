القناة 12 الإسرائيلية: الخطوط الجوية البريطانية وشركة طيران أوروبا ألغتا رحلاتهما المقررة غدا إلى تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلتها إلى إسرائيل المقررة الأربعاء"، كما ألغت شركة طيران أوروبا رحلاتها المقررة غدًا من مدريد إلى تل أبيب.

وخلال اليومَين الماضيَين ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب بعد هجوم حركة "أنصار الله" على مطار بن غوريون.

وسبق وأن أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن "فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون"، ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العسكرية على غزة.

وشددت على أنها تهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها.