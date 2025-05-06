وزير داخلية العراق: لا تنسيق أمنيًا مع الداخلية السورية حتى الآن والمنافذ الحدودية ما زالت مغلقة

أوضح وزير الدّاخليّة العراقيّة عبد الأمير الشمري، أنّه "لا يوجد تنسيق أمني مع وزارة الدّاخليّة السّوريّة حتّى الآن"، مشيرًا إلى أنّ "لا وفود سوريّة تواصلت معنا" لتأمين زيارة الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​ إلى بغداد، للمشاركة بالقمّة العربيّة الّتي ستُعقد هناك في وقت لاحق من هذا الشّهر.

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "المنافذ الحدوديّة مع سوريا ما زالت مغلقة"، مبيّنًا أنّ "جزءًا من الحدود السّوريّة تسيطر عليه "قوّات سوريا الدّيمقراطيّة" (قسد) وليس الحكومة السورية". وبالنّسبة لحدود العراق مع إيران، ركّز على أنّ "الأحزاب الكرديّة المعارِضة لإيران تمّ سحبها من على الحدود، وحرس الحدود استلم مواقع المعارضة على الحدود مع إيران".

يُذكر أنّ الشّرع سيزور العراق في منتصف أيّار الحالي، للمشاركة في القمّة العربيّة الّتي ستعقد هناك.