الدفاع الروسية: عودة 205 جنود روس من الأسر مقابل تسليم 205 جنود أوكرانيين لكييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "عودة 205 جنود روس من الأسر مقابل تسليم 205 جنود أوكرانيين لكييف".

وفي 19 نيسان الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "روسيا أعادت 246 جنديًا من الأسر الأوكراني مقابل 246 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

ولفتت، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إلى أنّ "موسكو سلّمت كييف 31 أسيرًا جريحًا كبادرة حسن نية مقابل 15 عسكريًا روسيًا جريحًا بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة".

ويأتي ذلك في ظل وساطة أميركية لانهاء الحرب في أوكرانيا، إلّا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن الاستياء في عدّة تصريحات بسبب مواقف روسيا وأوكرانيا التي لا تؤدي إلى تقدم المفاوضات.