"تطبيق إسرائيلي" وراء فضيحة التسريبات وإقالة والتز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال متحدث باسم الشركة الأم لتطبيق الهاتف، الذي استخدمه مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي، لحفظ رسائله النصية، إن التطبيق أوقف خدماته بإطار التحقيق في حادثة أمنية سيبرانية.

ونقلت "سي أن أن" عن متحدث باسم شركة سمارش للاتصالات الرقمية، ومقرها ولاية أوريغون، وهي الشركة الأم لتطبيق الهاتف "تيلي مسج"، الذي يبدو أن والتز استخدمه لحفظ رسائله النصية، قد أوقف خدماته مؤقتا في إطار التحقيق في حادثة أمنية سيبرانية.

وقال المتحدث: "تتعامل شركة تيلي مسج، المصنعة لبرمجيات لحفظ وتنظيم الرسائل المرسلة عبر سيغنال وتطبيقات أخرى، مع حادثة أمنية حديثة، واستعانت بشركة خارجية للأمن السيبراني للمساعدة في التحقيق".

وأضاف: "من باب الحيطة والحذر، تم تعليق جميع خدمات تيلي مسج مؤقتا، ولا تزال جميع المنتجات والخدمات الأخرى تعمل بكامل طاقتها".

وقالت "سي أن أن" إنه لم يتضح بعد حجم الاختراق، مشيرة إلى أن شركة سمارش قد استحوذت على شركة تيلي مسج الإسرائيلية 2024.

و"تيلي مسج" شركة إسرائيلية أسسها ضباط سابقون في الاستخبارات والقوات الجوية الإسرائيلية، وتقدم خدمات أرشفة الرسائل للحكومات والشركات، ويستخدم برنامجها "Signal Capture" لأرشفة الرسائل المرسلة عبر تطبيق سيغنال وتطبيقات مراسلة أخرى

وتعرض والتز لضغوط شديدة منذ ورود خبر في مارس عن إضافته، عن غير قصد، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" إلى محادثة على تطبيق سيغنال، كشف فيها كبار أعضاء إدارة ترامب معلومات حساسة حول ضربة عسكرية أمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وظهر في صورة التقطتها وكالة "رويترز" للأنباء لوالتز على هاتفه خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، أنه يستخدم تيلي مسج.

وكذلك أظهرت الصورة سجلات الدردشة على هاتف والتز مع نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، من بين آخرين، وكان الرجال الثلاثة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال.

وأثار استخدام مسؤولين أمريكيين لتقنيات أجنبية الصنع، خاصة من شركات ذات خلفية استخباراتية إسرائيلية، مخاوف أمنية واسعة في الولايات المتحدة. وقال جوشوا ستاينمان، الذي شغل منصب مسؤول سيبراني رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي خلال ولاية ترامب الأولى، إن استخدام تيلي مسج، في حال ثبوته، قد يشكل "هدفا استخباراتيا واعدا" للقوى الأجنبية.

وذكر ستاينمان، عبر منصة إكس: "إذا كان هذا صحيحا، فلماذا استخدمت الحكومة الأمريكية تقنية أجنبية الصنع؟".

وكان ترامب أعلن الخميس، أن والتز سيترك منصبه كمستشار للأمن القومي ليشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ.