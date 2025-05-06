شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة نبيل الكاتب توزع 2500 وجبة غذائية لدور الأيتام والمسنين والأسر المستحقة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن أنشطة الدعم الغذائي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتنفيذ مبادرة لتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الفئات الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.

وشملت الحملة توزيع 2500 وجبة على كل من دار الأيتام (بنين)، دار الأيتام (بنات)، مجمع دار المسنين، غرفة الطوارئ، وعدد من الأسر المستفيدة من قاعدة بيانات المؤسسة في شوارع مدينة دمنهور، وذلك بجهود تطوعية نفذها شباب المؤسسة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لدور المؤسسة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي، تحت مظلة التحالف الوطنى.