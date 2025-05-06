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مؤسسة نبيل الكاتب توزع 2500 وجبة غذائية لدور الأيتام والمسنين والأسر المستحقة بالبحيرة

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  • مؤسسة نبيل الكاتب توزع 2500 وجبة غذائية لدور الأيتام والمسنين والأسر المستحقة بالبحيرة 1/3
  • مؤسسة نبيل الكاتب توزع 2500 وجبة غذائية لدور الأيتام والمسنين والأسر المستحقة بالبحيرة 2/3
  • مؤسسة نبيل الكاتب توزع 2500 وجبة غذائية لدور الأيتام والمسنين والأسر المستحقة بالبحيرة 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 06 مايو 2025 02:16 م

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن أنشطة الدعم الغذائي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتنفيذ مبادرة لتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الفئات الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.

وشملت الحملة توزيع 2500 وجبة على كل من دار الأيتام (بنين)، دار الأيتام (بنات)، مجمع دار المسنين، غرفة الطوارئ، وعدد من الأسر المستفيدة من قاعدة بيانات المؤسسة في شوارع مدينة دمنهور، وذلك بجهود تطوعية نفذها شباب المؤسسة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لدور المؤسسة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيزًا لقيم التكافل المجتمعي، تحت مظلة التحالف الوطنى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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