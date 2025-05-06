شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم.. بدء اجتماع "إسكان النواب" لاستكمال الحوار المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، منذ قليل، فاعليات اجتماع اليوم الثالث للحوار المجتمعي جلسات الاستماع، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي المعقودة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

يحضر اليوم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجدير بالذكر أن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعلن حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك وفقا للتعداد السكاني الاخير في عام 2017، حيث بلغ 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.

وأشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .