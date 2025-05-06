انتخاب الحربي عضوًا بالمكتب التنفيذي لمجموعة “الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اُنتخب المدير التنفيذي للأسماء الجغرافية في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الأمين العام للجنة الوطنية للأسماء الجغرافية المهندس مجدي بن حامد الحربي عضوًا في المكتب التنفيذي ومقررًا ضمن الهيئة الإدارية العامة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN).

ويُعد انتخاب الحربي، إنجازًا استثنائيًا، كونه أول سعودي وعربي يتم انتخابه لعضوية المكتب، تقديرًا لأدواره وإسهاماته ضمن الوفد السعودي الذي شارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) التي عقدت من 28 أبريل حتى 2 مايو 2025 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعكس هذا الانتخاب الإسهامات الكبيرة التي قدمتها المملكة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأسماء الجغرافية؛ امتدادًا لدورها القيادي وتجربتها الرائدة التي هيأتها لتتبوأ مكانةً متقدمة في مؤشرات التصنيف العالمية للمجال الجيومكاني.

واستعرضت المملكة خلال الدورة، الإستراتيجية التي أعدتها للشعبة العربية للأسماء الجغرافية وبرنامج العمل المرافق للإستراتيجية، وإطار السعي نحو نظام رومنة عربي موحد للأسماء الجغرافية، كما استعرضت تجربتها في مجال الأسماء الجغرافية ومعايير اعتمادها والتطورات الجديدة في إدارتها وتوحيدها، ودور الأسماء الجغرافية في حفظ المواقع التراثية والتراث الثقافي في المملكة، وأهمية تعزيز تكامل التقنيات الحديثة لخدمة الأسماء الجغرافية، والآفاق المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في توحيد الأسماء الجغرافية، فضلًا عن مشاركة المملكة بعدد من الملصقات العلمية والإثراءات المرئية في المعرض الافتراضي المتزامن مع انعقاد الدورة.

وناقش خبراء الأمم المتحدة، أبرز الموضوعات التي تسلط الضوء على التقارير المقدمة من الدول الأعضاء، ومستوى التقدم المحرز في توحيد الأسماء الجغرافية، وسبل تدعيم التكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الحديثة، ودور المنظمات واللجان ذات الصلة في تعزيز العلاقة بين الأسماء الجغرافية والتنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة شاركت في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) بوفدٍ يضمُ عددًا من الممثلين للجهات الحكومية المعنية بالأسماء الجغرافية في المملكة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.

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