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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي بغزة والان مع التفاصيل
الخليج 365-متابعات
استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيم النصيرات ومدينة خان يونس، ترافق ذلك مع عمليات نسف للمنازل والمنشآت الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة ستة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات، كما أشارت المصادر الطبية إلى إصابة فلسطيني برصاص مسيّرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهاد طفلة في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة.
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