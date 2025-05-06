استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - EDITORS NOTE: Graphic content / A digger arrives to start removing rubble following an Israeli strike in the southern Gaza Strip, as battles between Israel and the Hamas movement continue for the sixth consecutive day on October 12, 2023. - Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants entered Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in the Gaza Strip enclave on October 8. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

الخليج 365-متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيم النصيرات ومدينة خان يونس، ترافق ذلك مع عمليات نسف للمنازل والمنشآت الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة ستة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات، كما أشارت المصادر الطبية إلى إصابة فلسطيني برصاص مسيّرة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهاد طفلة في قصف إسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة.

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