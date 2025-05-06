غانتس:على إسرائيل الحفاظ على سيطرتها الأمنية وضمان حرية العمل في غزة وجنوب لبنان وعلى حدود سوريا

اكد زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الاسرائيلي بيني غانتس، أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بوجود تهديد مباشر وجدي لمواطنيها"، لافتا الى ان "على إسرائيل الحفاظ على سيطرتها الأمنية وضمان حرية العمل في غزة والضفة وجنوب لبنان وعلى حدود سوريا".

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