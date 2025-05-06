الدفاع الروسية أعلنت عن السيطرة على بلدة ليسوفكا في دونيتسك شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الجيش الروسي سيطر على بلدة ليسوفكا في دونيتسك شرقي أوكرانيا.
ويأتي تقدم الجيش الروسي في جبهات القتال في أوكرانيا، في ظل وساطة أميركية بين أوكرانيا وروسيا بهدف إنهاء الحرب. إلّا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب في تصريحات سابقة عن الاستياء من عدم إحراز تقدم في المفاوضات.
وسبق وأن أشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على تحقيق التسوية الأوكرانية بالطرق السياسية، لكن لم نسمع ردا من كييف حتى الآن".
وقال "التسوية يجب أن تتم مع أوكرانيا وليس مع الولايات المتحدة الأميركية والأزمة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها على الفور".
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