شركة كهرباء السودان: مسيرة استهدفت محطة كهرباء بورتسودان التحويلية ما أدى لانقطاع تام للخدمة

اعلنت شركة كهرباء السودان، أن "مسيرة استهدفت محطة كهرباء بورتسودان التحويلية ما أدى لانقطاع تام للخدمة".

وأدت ضربة جوية بمسيّرة على مطار بورتسودان إلى إلغاء كل الرحلات الجوية المجدولة.

وأفاد مسؤول في المطار وكالة "فرانس برس"، بأن "طائرة مسيرة استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان وتم إلغاء الرحلات المجدولة"، بعد يومين من تعرض القاعدة العسكرية فيه لهجوم بمسيّرات.

ودوت انفجارات في بورتسودان، المقر الموقت للحكومة السودانية، لليوم الثالث على التوالي منذ الهجوم بمسيّرات الذي شنّته، بحسب الجيش، قوات الدعم السريع على هذه المدينة.

ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ نيسان 2023 حربا مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي يعدّ الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.