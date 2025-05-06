أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث جرى البحث في تطوير التعاون الروسي الإيراني على أساس معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأعرب بوتين، عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني بضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي في مدينة بندر عباس الإيرانية.
ولفت الكرملين إلى أنّ "روسيا تؤكد استعدادها لتعزيز الحوار للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مضيفة "بوتين وبزشكيان بحثا تطورات المحادثات الإيرانية الأميركية بوساطة عُمان بشأن البرنامج النووي الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وبزشكيان بحثا هاتفيًا تطورات المفاوضات النووية وتعزيز التعاون بين روسيا وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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