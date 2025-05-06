شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: دعوة الرئيس السيسى لضمان حقوق العمالة المنزلية يرسخ العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن حزب الحرية المصري دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية وضمان حقوقها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية كرامة الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام وعضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس تمثل تحركًا جادًا لمعالجة أوضاع فئة مجتمعية طالما عانت من التهميش وغياب الحماية القانونية، مما يعزز من استقرار هذه الفئة ودمجها في منظومة الحماية الاجتماعية بشكل يليق بحقوقها وواجباتها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بجميع الفئات ويسعى لتوفير الرعاية إلى جميع العاملين بالدولة بالمصرية.

وشدد مهنى، على دعمه الكامل لأي مسار تشريعي أو تنظيمي يسعى إلى إنصاف العمالة المنزلية، سواء من خلال سن قوانين تضمن بيئة عمل آمنة وعادلة، أو بمد مظلة التأمين الاجتماعي والصحي إليهم، وهو ما يمثل نقلة مهمة نحو تحقيق المساواة الاجتماعية الشاملة.

وقال عضو مجلس النواب، إن الامر يحتاج إلى إطلاق حوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة الجهات المعنية، بهدف صياغة إطار قانوني متكامل يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات، ويضمن معاملة إنسانية وعادلة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.

واختتم مهنى، بالتأكيد على أن هذه الخطوة تنسجم مع الرؤية الأشمل للدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وبناء مجتمع متوازن يضمن لكل فئاته حق العيش الكريم في ظل قيادة سياسية تدرك متطلبات العدالة وتدفع نحو مستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.

