شكرا لقرائتكم خبر عن خلال مناقشات قانون "الفتاوى": حمدى رزق يُطالب بحضور الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، بتضمين رأي دار الإفتاء في مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، متسائلًا عن سبب غياب ممثلي الدار عن الاجتماعات.



وقال رزق في كلمته : "كيف نناقش قانونًا ينظم الإفتاء بينما يغيب رأي دار الإفتاء ولا يحضر ممثلوها جلسات اللجنة؟".

من جانبه، عقب المستشار محمد عبد العليم كفافى، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة تستمع لكافة الآراء، وتنتظر توصيات دار الإفتاء وكافة الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لوماً لممثل الأزهر الشريف، حول إعلان الأزهر موقفه الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشته.

وقال جمعة موجها حديثة إلي ممثل الأزهر : "كان يجب الانتظار لحين الانتهاء من المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤسائك في الأزهر بذلك رسميا".