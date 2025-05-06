شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم..1.8مليون وحدة بالجمهورية بواقع 7% من الثروة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك وفقا للتعداد السكاني الاخير في عام 2017، حيث بلغ 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.

وأشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .

ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.

وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل للسكن والعمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارجـ والمغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة.



وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف.

القاهرة 1099426

الأسكندرية 433761

بورسعيد 21949

السويس 29704

دمياط 25524

الدقهلية 80591

الشرقية 59503

القليوبية 269403

كفر الشيخ 25365

الغربية 72158

المنوفية 25800

البحيرة 56641

الاسماعيلية 18845

الجيزة 562135

بني سويف 23628

الفيوم 23234

المنيا 31428

أسيوط 40519

سوهاج 49235

قنا 26613

أسوان 14927

الأقصر 15417

البحر الأحمر 3122

الوادي الجديد 3084

مطروح 3723

شمال سيناء 2077

جنوب سيناء 1850