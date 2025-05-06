شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم..1.8مليون وحدة بالجمهورية بواقع 7% من الثروة العقارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليلالثلاثاء، 06 مايو 2025 12:35 م
أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وذلك وفقا للتعداد السكاني الاخير في عام 2017، حيث بلغ 3 ملايين وحدة و19 ألف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف.
وأشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد الوحدات السكنية بواقع مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .
ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.
وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل للسكن والعمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارجـ والمغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة.
وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات وصنفهم إلى حضر وريف.
القاهرة 1099426
الأسكندرية 433761
بورسعيد 21949
السويس 29704
دمياط 25524
الدقهلية 80591
الشرقية 59503
القليوبية 269403
كفر الشيخ 25365
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