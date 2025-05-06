كارثة ميناء رجائي بإيران.. انفجار مدمر يكشف ثغرات أمنية ويثير شبهات حول شحنة صواريخ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الهلال الأحمر الإيراني، أن انفجار ميناء الشهيد رجائي يعود لشرارة اندلعت من رافعة شوكية.

وبعد الانفجار الكبير الذي وقع في ميناء شهيد رجائي ، أعلن محافظ سيستان وبلوشستان ، أن ميناء تشابهار الميناء المحيطي الوحيد في إيران بقدرة تفريغ وشحن تبلغ 800 ملايين و500 ألف طن جاهز بالكامل لتقديم الدعم لميناء شهيد رجائي.

كما أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت لاحق ، عن توقيف شخصين، أحدهما مسؤول حكومي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الانفجار العنيف الذي وقع يوم 26 أبريل في ميناء رجائي بمحافظة هرمزجان، والذي يُعد أكبر موانئ البلاد وأكثرها حيوية.

ووفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي، فإن الخطوة تأتي بعد تأكيد السلطات القضائية أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصًا، بعدما تم تعديل الحصيلة السابقة التي كانت تشير إلى 70 قتيلاً، عقب فحوصات جينية أثبتت أن بعض الجثث المتفحمة تعود لأشخاص تم احتسابهم أكثر من مرة.

وأرجعت الجهات القضائية في هرمزجان الانفجار إلى "الإهمال الجسيم وعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية"، في موقع شديد الحساسية تمر عبره نسبة كبيرة من الواردات والصادرات الإيرانية.

ويقع الميناء بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، مما زاد من خطورة الحادث وتداعياته المحتملة على الاقتصاد والأمن القومي الإيراني.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت عن مصدر قالت إنه على اطلاع بأنشطة الحرس الثوري الإيراني، أن الانفجار ناجم عن مادة "بيركلورات الصوديوم"، التي تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الدفع الصلب، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة المواد المخزنة في الميناء وما إذا كانت تتضمن شحنات ذات طابع عسكري.

غير أن وزارة الدفاع الإيرانية، سارعت إلى نفي هذه الرواية، مؤكدة أنه "لا توجد أية حمولة عسكرية أو مواد قابلة للاستخدام في تصنيع الصواريخ ضمن المنطقة التي شهدت الانفجار"، كما شددت على أن الحريق اندلع في منطقة مدنية مخصصة للبضائع التجارية فقط.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني ، السبت الماضي انتهاء عمليات البحث في موقع الانفجار، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة الجهات المسؤولة وتحديد أوجه التقصير.

وخلّف الحادث حالة من الذعر، بعد أن دوى صوت الانفجار على مدى عشرات الكيلومترات، وأدى إلى تدمير واسع في محيط الرصيف البحري.