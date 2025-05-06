"حماس": شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن ترهبهم التهديدات والخطط الإسرائيلية

أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى أنّ "مصادقة الاحتلال على خطط توسيع عمليته في قطاع غزة قرار صريح بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين"، لافتة إلى أنّ "الاحتلال يعيد إنتاج دورة الفشل التي بدأها قبل 18شهرًا دون أن ينجح في تحقيق أي من أهدافه المعلنة".

ولفتت إلى أنّ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "تؤكد إصراره على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق الأبرياء في القطاع بغطاء أميركي كامل"، وقال: "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن ترهبهم تهديدات وخطط (رئيس الأركان الإسرائيلي إيال) زامير".

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهم ولجم الاحتلال الفاشي وكبح جرائمه".

وأمس، وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر على خطة توسيع العمليات التي تشمل "السيطرة" على القطاع، وتعزز فكرة "الهجرة الطوعية" ونقل السكان إلى الجنوب مرة أخرى.