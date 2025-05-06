الكرادلة ينتقلون إلى شقق الفاتيكان عشية انعقاد المجمع المغلق

يبدأ الكرادلة اليوم الثلاثاء الانتقال إلى شقق الفاتيكان حيث سيبقون طوال مدة المجمع المغلق عشية اجتماعهم لانتخاب البابا الجديد.

وسيجتمع الكرادلة الناخبون أي الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما بدءا من الأربعاء في كنيسة سيستينا وسيواصلون عمليات التصويت سرا حتى يحصل أحدهم على أغلبية الثلثين فيصبح زعيما روحيا لنحو 1,4 مليار كاثوليكي في العالم، وقد تستمر هذه الانتخابات لساعات أو لأيام أو حتى لأشهر.

ويقسم الكرادلة على السرية، ويخضعون لعقوبة الحرمان الكنسي إذا كشفوا ماذا يحدث في المجمع، ويمنعون من التواصل مع العالم الخارجي حتى يتم انتخاب البابا الجديد.

وأعلن الفاتيكان الاثنين أنه سيقطع الاتصالات داخل الدولة الصغيرة اعتبارا من الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء حتى انتخاب البابا الجديد، لكن ذلك لن يشمل ساحة القديس بطرس.