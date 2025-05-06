وزير الطاقة الإسرائيلي: هزيمة الحوثيين تتطلب ضرب من يقف وراءهم وعلينا تدفيع إيران الثمن

اشار وزير الطاقة الإسرائيلي في تصريح الى الإذاعة الرسمية، الى ان "هزيمة الحوثيين تتطلب ضرب من يقف وراءهم وعلينا تدفيع إيران الثمن".

وفي وقت سابق امس، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو، في تصريح بعد اجتماع أمني، إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق تمامًا بأن هجمات الحوثيين تأتي من إيران"، وذلك بعد أن أصاب صاروخ باليستي مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأعلن نتانياهو أنّ "إسرائيل سترد على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما وعلى أسيادهم الإرهابيين في إيران"، على حدّ تعبيره.

وقال، "نحن والعالم بأسره مهددون من قبل الحوثيين ولن نتحمل ذلك وسنتخذ إجراءات قوية جدا ضدهم"، مضيفًا "سنتذكر دائما أن الحوثيين تصرفوا بأوامر ودعم من إيران وسنرسل لإيران رسالة تحذير أننا لن نتحمل أمرا كهذا".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّه "بعد اجتماع أمني عقده نتانياهو تقرر الرد على الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن".

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"​، أنّ "القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة نفّذت عمليّةً عسكريّةً استهدفت ​مطار بن غوريون​ في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".