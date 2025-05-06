مقتل 4 أشخاص وإصابة 39 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن

أعلنت وزارة الصحة في اليمن، "مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على اليمن مساء امس الاثنين". وذلك ردا على الهجوم الصاروخي للحوثيين على مطار بن غوريون.

وأفادت قناة "المسيرة" نقلا عن وزارة الصحة في صنعاء بـ"استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين" في استهداف مصنع إسمنت في باجل بمحافظة الحديدة، فيما أشارت إلى مقتل آخر وإصابة أربعة بجروح في الغارة على الميناء الرئيسي للمحافظة نفسها