قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل": نواصل دعم الجيش بنشر قواته للمساعدة باستعادة الأمن والاستقرار

التقى قائد القطاع الغربي في "​اليونيفيل​" العميد نيكولا ماندوليسي، رئيس بلديّة الضهيرة عبدالله الغريب، الّذي أشار إلى "العلاقة التّاريخيّة الّتي تربط بين سكان الضهيرة وإيطاليا"، واصفًا "الأثر الشّديد للنّزاع الأخير على البلدة، حيث اضطرّ معظم السّكان إلى اللّجوء إلى صور، ولن تكون عودتهم قريبة، إذ تمّ تدمير نحو 600 وحدة سكنيّة". وأوضح أنّ "استئناف الأنشطة الزّراعيّة التّقليديّة -مثل زراعة التّبغ والزّيتون والخضروات- لا يزال صعبًا جدًّا حاليًّا".

بدوره، أكّد العميد ماندوليسي "دعم اليونيفيل الكامل للسّكان المحليّين"، مشدّدًا على "التّنسيق القوي والمستمر مع ​الجيش اللبناني​، الّذي يواصل تنفيذ عمليّات نزع الألغام في المنطقة، وهي شرط أساسي لعودة المدنيّين بأمان". وركّز على أنّ "قوّات حفظ السّلام لا تزال على الأرض، وتبقى ملتزمة دعم المجتمعات في ​جنوب لبنان​".

وأعلن "أنّنا نواصل حثّ الجيش الإسرائيلي على الانسحاب الكامل من الأراضي اللّبنانيّة، إذ أنّ وجوده شمال الخط الأزرق يشكّل انتهاكًا للقرار 1701. وفي الوقت نفسه يبقى تنسيقنا مع الجيش اللبناني قويًّا، ونواصل دعمنا للجيش في نشر قوّاته للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار، والعمل مع الحكومة لإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب".