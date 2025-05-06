الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الخميس بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية".

ولفتت الى ان الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية".

وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية".

واوضحت ان "طقس الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، خاصة جنوب البلاد وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة"، مضيفة ان "طقس الجمعة غائم جزئياً بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الساحل بحيث تتخطى الحرارة معدلاتها بينما تنخفض على المرتفعات وفي الداخل مع رطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية لتلامس أحياناً ال ٥٥ كلم/س".