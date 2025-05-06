إعلان لائحة "من قلب آسيا" وبرنامجها لخوض الانتخابات البلدية

أُعلنت في بلدة أسيا البترونيّة لائحة "من قلب آسيا" لخوض الانتخابات البلديّة. وضمّت اللّائحة: بيار سليمان ريشا، جوزاف أنطون بدران، ماري داوود باسيل، حميد فوزي الحلو، شربل بطرس حنون، روني الياس جبور، أنطونيا منير الشدياق، سالي جورج باسيل؛ وجوني أنطوان جبور.

وتمّ عرض البرنامج الانتخابي للائحة، الّذي تضمّن: "العمل على تعبيد الطّرقات الدّاخليّة، استكمال شبكة الإنارة العامة عبر 70 إنارة حديثة مُنتجة بالطّاقة الشّمسيّة، العمل على تطوير آليّة فعّالة لإدارة ملف النفايات، تفعيل دور الشّرطة البلديّة بتطوير كوادرها وتزوديها بالتّجهيزات اللاّزمة، إجراء إحصاءات سنويّة دقيقة تتعلّق بعدد السكان وتوزيعهم بحسب الفئات العمريّة والاجتماعيّة، إطلاق حملات طبيّة دوريّة، تفعيل الملاعب الرّياضيّة الحاليّة ومتابعة تنظيم الدّورات الرّياضيّة السّنويّة، العمل على إعادة تفعيل دور المكتبة العامّة كمركز ثقافي، ترميم الأماكن العامة والحدائق والكنائس القديمة، دعم صناعة الفخار التقليدية والأعمال والمشاريع الصغيرة القديمة ...".