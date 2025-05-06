التقى وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة، سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ، في حضور مستشارة الوزير لارا سعادة، حيث تمّ البحث في أطر تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين البلدين.
وأوضح تشيلاغ أنّ "اللّقاء تمحور حول ما تقوم به السّفارة الهنغاريّة في مجالات عدّة، والمساعدات المتاحة الّتي يمكن أن نقدّمها للبنان، كما تطرّقنا إلى موضوع إقامة دورات تأهيليّة في مجال القانون والحقوق، يشارك فيها خبراء هنغاريّين".
وأشار إلى "أنّني هنّأت الوزير على العمل الحثيث الّذي يقوم به، وهو بدوره أطلعني على الأطر القانونيّة الّتي يعمل من خلالها، كما التّحدّيات الّتي يواجهها من أجل صون استقلاليّة القضاء وحريّته".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل بحث مع سفير هنغاريا في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.