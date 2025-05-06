وزير العدل بحث مع سفير هنغاريا في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

التقى وزير العدل ​عادل نصار​ في مكتبه بالوزارة، سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ، في حضور مستشارة الوزير لارا سعادة، حيث تمّ البحث في أطر تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

وأوضح تشيلاغ أنّ "اللّقاء تمحور حول ما تقوم به السّفارة الهنغاريّة في مجالات عدّة، والمساعدات المتاحة الّتي يمكن أن نقدّمها للبنان، كما تطرّقنا إلى موضوع إقامة دورات تأهيليّة في مجال القانون والحقوق، يشارك فيها خبراء هنغاريّين".

وأشار إلى "أنّني هنّأت الوزير على العمل الحثيث الّذي يقوم به، وهو بدوره أطلعني على الأطر القانونيّة الّتي يعمل من خلالها، كما التّحدّيات الّتي يواجهها من أجل صون استقلاليّة القضاء وحريّته".