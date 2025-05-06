رأى النّائب أشرف ريفي، أنّ "الاستحقاق البلدي يشكّل محطّةً للحفاظ على وحدة طرابلس والعيش المشترك"، مشيرًا إلى "أنّه وزملاءه النّواب يشدّدون على ضرورة تمثيل الأقليّات، الّذين هم جزء من النّسيج الطّرابلسي".
وأكّد، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "الشّراكة مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، لأنّ مدينتنا تتّسع للجميع، ومن غير الجائز استبعاد هذه الطّائفة أو تلك، لأنّنا في غنى عن استيراد مشكلة لدينا جميعًا القدرة على تفاديها، إذا أمّنَّا الحماية لتمثيل الأقليّات".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: أشدد مع زملائي النواب على ضرورة تمثيل الأقليات الذين هم جزء من النسيج الطرابلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.