ريفي: أشدد مع زملائي النواب على ضرورة تمثيل الأقليات الذين هم جزء من النسيج الطرابلسي

رأى النّائب ​أشرف ريفي​، أنّ "الاستحقاق البلدي يشكّل محطّةً للحفاظ على وحدة ​طرابلس​ والعيش المشترك"، مشيرًا إلى "أنّه وزملاءه النّواب يشدّدون على ضرورة تمثيل الأقليّات، الّذين هم جزء من النّسيج الطّرابلسي".

وأكّد، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "الشّراكة مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، لأنّ مدينتنا تتّسع للجميع، ومن غير الجائز استبعاد هذه الطّائفة أو تلك، لأنّنا في غنى عن استيراد مشكلة لدينا جميعًا القدرة على تفاديها، إذا أمّنَّا الحماية لتمثيل الأقليّات".