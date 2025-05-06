استقبل رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع في معراب، اللّائحة الفائزة في انتخابات المجلس البلدي في جبيل برئاسة جوزيف الشامي، في حضور عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب زياد الحواط، ومنسّق جبيل في "القوّات" بشير الياس.
وعرض جعجع مع الحضور أجواء سير الانتخابات في المدينة وتقييم النّتيجة، واطّلع من الوفد على برنامج عمله المستقبلي.
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع التقى اللائحة الفائزة بانتخابات المجلس البلدي في جبيل واطلع على برنامج عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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