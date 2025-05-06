الخطيب يواصل لقاءاته في إيران: الدولة اللبنانية والمقاومة تتعاملان بحكمة مع التطورات

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى أنّ "الدولة اللبنانية والمقاومة تتعاملان بحكمة مع التطورات"، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان.

كلام الخطيب جاء خلال زيارته المستمرة إلى إيران حيث التقى عضو مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ محسن اراكي ومدير الحوزات العلمية الشيخ علي رضا الاعرافي في مدينة قم الإيرانية، وذلك قبيل مشاركته غدًا في مؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس الحوزة العلمية في قم.

وأوضح الخطيب في كلام له أنّ "ثمة من يريد اظهار فريق من اللبنانيين بأنه مهزوم وان المطلوب نزع سلاحه من دون قيد او شرط،لكن موضوع السلاح يتطلب حوارا من اجل استرتيجية دفاعية تحمي لبنان ومواطنيه، وهو ما يركز عليه رئيس الجمهورية جوزاف عون، ونحن نعوّل على هذا الموقف".

ورأى أنّ "الاوضاع في المنطقة خطيرة للغاية في ظل الصلف الصهيوني والدعم الغربي له، ومن هنا المطلوب تعزيز العلاقات بين الدول العربية وإيران لمواجهة هذا الواقع الخطير".