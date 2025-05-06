وزير الزراعة افتتح الاجتماع الأول للجنة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية واشاد بجهود المنتجين اللبنانيين

افتتح وزير الزراعة نزار هاني الاجتماع الأول للجنة النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية، الذي عُقد برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.

وأكد هاني خلال كلمته الافتتاحية "أهمية قطاع النبيذ والعرق والمشروبات الكحولية كأحد ركائز الاقتصاد الوطني"، مشيداً بـ"جهود المنتجين اللبنانيين وصمودهم في وجه التحديات، لا سيما من حيث الحفاظ على الجودة العالية والهوية الفريدة للمنتجات اللبنانية في الأسواق المحلية والخارجية".

كما نوّه بـ"الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الزراعة وفريق عملها"، مشيراً إلى أن "تشكيل اللجنة يشكّل إطاراً تنسيقياً يجمع بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في دعم الصناعات الزراعية اللبنانية وتوسيع أسواق تصريف منتجاتها".

وتضم اللجنة ممثلين عن:

المعهد الوطني للكرمة والنبيذ

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)

معهد البحوث الصناعية

اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية

كلية الزراعة في جامعة القديس يوسف

كلية الزراعة في جامعة الروح القدس

اتحاد مصنّعي النبيذ

نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة

نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية".

من جهته، شكر لحود الوزير هاني على "دعمه المتواصل للقطاعات الزراعية والانتاحية، وعلى مبادرته بتشكيل اللجنة"، معتبراً أنها "تشكل منصة حوار وتخطيط فعّالة لتطوير القطاع على أسس علمية واقتصادية متينة".