إطلاق منصة إلكترونية لمحافظة الجنوب تنشر أسماء المرشحين المقبولين وغير المقبولين للانتخابات البلدية والاختيارية

أطلقت محافظة الجنوب بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو، منصة إلكترونية تفاعلية خصصت لنشر اسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظة على صعيد مدينة صيدا وقرى قضائها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المعلومات للناخبين.

ويشمل مضمون المنصة اسماء المرشحين المقبولين وغير المقبولين لعضوية المجالس البلدية، ولعضوية الهيئات الاختيارية، ولفئة مختار.

وتتيح المنصة للناس الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بكل مرشح حسب القضاء والبلدة، مما يعزز الشفافية والمتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية. وتهدف هذه الخطوة الى ضمان الشفافية والعدالة، وتسهيل رقابة المجتمع المدني، التي من شأنها تعزيز الثقة بالمسار الانتخابي.

ودعت المحافظة "المواطنين إلى تسجيل دخولهم إلى المنصة للاطلاع على لوائح المرشحين كل بحسب منطقته عبر اللينك الخاص بالمنصة".