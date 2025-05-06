قوى الأمن: توقيف مواطن لمحاولته استدراج قصّر بهدف التحرش بهم في صور

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات عن قيام مجهول بمحاولة استدراج أطفال داخل أحد المجمّعات السّكنيّة في محلّة قدموس- ​صور​، للتّحرّش بهم"، موضحةً أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته ومكان وجوده، ويُدعى: "م. م." (مواليد عام 1996، لبناني)؛ تبين أنّه موقوف سابقًا بجرم تحرّش".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2025-04-30، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة مفرق ​العباسية​ على متن رابيد نوع "داسيا" لون أبيض، دون لوحات (تمّ حجزه)"، لافتةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على محاولة استدراج قصّر بهدف التّحرّش بهم". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع "الرابيد" المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".