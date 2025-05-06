سلام في ذكرى الشهداء: حِبر قلمهم لا يزال يرسم لنا طريق الدولة السيدة العادلة والقوية

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، إلى أنّ "في ذكرى الشّهداء ويومهم، ننحني إجلالًا لأرواحهم الّتي ارتقت دفاعًا عن الحق والحقيقة… كانوا صوتًا مدوّيًا للحرّيّة والكرامة في وجه القمع والاستبداد. الرّحمة لكل هؤلاء الأحرار".
وأكّد في تصريح، أنّ "المسؤوليّة علينا في تحقيق العدالة لتاريخهم وللمستقبل الّذي حلموا به. حِبر قلمهم لا يزال يرسم لنا طريق الدّولة السيّدة، العادلة والقويّة الّتي نعمل على بنائها، وفاءً لدمائهم… وحمايةً لنا ولأبنائنا".
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