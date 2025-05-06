التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع في معراب، المجلس البلدي المنتخَب في مدينة جونية، الّذي يضمّ 18 عضوًا، بعد فوزه في الانتخابات البلديّة، في حضور عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب شوقي الدكاش ومنسّق كسروان- الفتوح في "القوّات" نهرا البعيني.
وعقب الزيارة، أعرب رئيس البلديّة الجديد فيصل افرام، باسم المجلس البلدي، عن شكره لجعجع على "دعمه منذ البداية، إذ أنّه شارك بطريقة أساسيّة وفعّالة لإنجاح التّحالف وتوسيعه، وقد أسفر عن فوز اللّائحة بأكملها، وسيستمر رئيس "القوّات" بدعمه ما دام أنّنا نقوم بواجبنا ونجهد لتحقيق الرّؤية الّتي وعدنا بها أهالي جونية".
ورأى أنّ "هذا التّحالف سيكون سندًا لعمل المجلس البلدي"، لافتًا إلى "أنّه أطلع جعجع على البرنامج والمبادرات والمشاريع الّتي ستسعى البلديّة إلى إطلاقها وتنفيذها"، مؤكّدًا أنّها "ستعمل وتحقّق، وهذا يوم جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية جونية الجديد زار جعجع: سنجهد لتحقيق الرؤية التي وعدنا بها أهالي المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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