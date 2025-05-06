قائمقام البترون أعلن فوز مجلس بلدية دوما برئاسة زينالي أيوب بالتزكية

أعلن قائمقام البترون ​روجيه طوبيا​، بعد انقضاء مهلة العودة عن التّرشيحات للانتخابات البلديّة والاختياريّة، فوز مجلس بلدية ​دوما​ بالتّزكية، بعد انسحاب جيسي شلهوب وإيليا المعلوف. كما أعلن فوز أسعد علي حمادة بمنصب مختار بلدة داعل بالتّزكية.

والفائزون بالتّزكية لمجلس بلدية دوما هم: زينالي أيوب، إيلي شاهين، حنا أسعد، طوني غانم، وسام جبور، الياس الغنمة، رامي صوايا، جواد الحداد، أنطوان الغنمة، زياد شلهوب، جهاد سميا، حنا المعلوف، إيليا شلهوب، سليم المعلوف وبطرس صوايا.

وشكرت رئيسة بلديّة دوما الفائزة بالتّزكية زينالي أيوب، أهالي دوما "الّذين كانوا ضنينين على تجنيب البلدة المعركة الانتخابيّة التّنافسيّة، حتّى فازت اللّائحة بالتّزكية، ووفّرت على الصّندوق البلدي مصاريف مرهقة لتأمين العمليّة الانتخابيّة"، مؤكّدةً أنّ "العمل البلدي منذ اليوم الأوّل سيشمل جميع الأهالي دون استثناء، ويعتبر أنّه صوتٌ بلدي واحد في خدمة أهالي دوما".