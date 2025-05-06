"LBCI": لجنة سعودية فنيّة متخصصة ستزور لبنان بالأسابيع المقبلة لدراسة المعوّقات أمام السيّاح السعوديين

أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "لجنة سعودية فنيّة متخصصة سوف تزور لبنان في الأسابيع المقبلة لدراسة المعوّقات أمام السيّاح السعوديين وايجاد الآليات المناسبة لمعالجتها". وفي 4 آذار الماضي، اختار رئيس الجهورية جوزاف عون السعودية لتكون وجهة زيارته الخارجية الأولى. وعقد خلالها مُحادثات رسمية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر اليمامة في الرياض، بحثت في تطوير العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين، والتمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة في خلال زيارة لاحقة سيقوم بها الرئيس عون قريباً إلى السعودية.

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