هيئة الطيران الروسية اعلنت إعادة فتح جميع مطارات موسكو بعد توقف الرحلات إثر تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة

افادت وكالة "رويترز"، بأن "هيئة الطيران الروسية تعلن إعادة فتح جميع مطارات موسكو بعد توقف الرحلات إثر تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة".

وفي وقت سابق امس، أفادت وكالة "ريا نوفوستي" نقلًا عن عمدة موسكو بأن "منظومات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم نفذته أربع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة".

وذكرت وكالة "رويترز" أن هيئة مراقبة الطيران الروسية أغلقت أحد مطارات موسكو الرئيسية عقب ورود تقارير عن الهجوم