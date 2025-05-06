وزير الدفاع السعودي التقى رئيس الحكومة اليمنية: مستمرون في دعمها بما يحقق تطلعات شعب اليمن

ذكرت "وكالة الأنباء السعودية- واس"، أنّ "وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك في الرياض، ونقل له تحيات وتهنئة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وتمنياتهما له التوفيق والسداد، ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار".
وأوضحت أنّ "خلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها".
وأكد وزير الدفاع "استمرار السعودية في دعم الحكومة اليمنية، بما يحقق تطلعات شعب اليمن الاقتصادية والتنموية".
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