ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، أن "الولايات المتحدة تحاول جدولة جولة رابعة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع"، مشيرًا إلى أنّ "ويتكوف أكد أن الجانبين يحققين تقدما في المفاوضات".
وأوضح، بحسب "أكسيوس"، أنّه "إذا لم يعقد هذا الاجتماع الأميركي- الإيراني، فسيكون ذلك بسبب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط"، لافتًا إلى "أنّنا نحرز بعض التقدم، كما يريد الرئيس حل هذه المسألة دبلوماسيا، إن أمكن، لذا نبذل قصارى جهدنا لبدء ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن ويتكوف: أميركا تحاول جدولة جولة رابعة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.