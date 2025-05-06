"أكسيوس" عن ويتكوف: أميركا تحاول جدولة جولة رابعة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، أن "الولايات المتحدة تحاول جدولة جولة رابعة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع"، مشيرًا إلى أنّ "ويتكوف أكد أن الجانبين يحققين تقدما في المفاوضات".

وأوضح، بحسب "أكسيوس"، أنّه "إذا لم يعقد هذا الاجتماع الأميركي- الإيراني، فسيكون ذلك بسبب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط"، لافتًا إلى "أنّنا نحرز بعض التقدم، كما يريد الرئيس حل هذه المسألة دبلوماسيا، إن أمكن، لذا نبذل قصارى جهدنا لبدء ذلك".