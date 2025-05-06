أدت ضربة جوية بمسيّرة على مطار بورتسودان إلى إلغاء كل الرحلات الجوية المجدولة. وأفاد مسؤول في المطار وكالة "فرانس برس"، بأن "طائرة مسيرة استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان وتم إلغاء الرحلات المجدولة"، بعد يومين من تعرض القاعدة العسكرية فيه لهجوم بمسيّرات ألقى الجيش اللوم فيه على قوات الدعم السريع.

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء كل الرحلات الجوية في مطار بورتسودان بعد استهدافه بمسيّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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