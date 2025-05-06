الرئيس عون: سنواصل النضال للبنان الذي حلم به شهداء الصحافة أي لبنان العدالة والمساواة والكرامة

أكّد رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، في ذكرى السّادس من أيّار، أنّ "أفضل وفاء لشهدائنا يكون بالحفاظ على وحدتنا الوطنيّة وتماسك نسيجنا الاجتماعي، والعمل على بناء وطن قوي منيع يحمي أبناءه ويصون كرامتهم".

وأشار إلى أنّ "شهداء الصّحافة اللّبنانيّة هم رمز الإرادة اللّبنانيّة الصّلبة الّتي تأبى الخضوع والاستسلام، وتضحياتهم ستبقى منارةً تضيء درب الحرّيّة والكرامة لجميع اللّبنانيّين"، مشدّدًا على "أنّنا سنواصل النّضال من أجل لبنان الّذي حلم به الشّهداء: لبنان العدالة والمساواة والكرامة".